E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Associatioun vun de Veterinären eisen Invité vun der Redaktioun.

Si hu wärend der Corona-Kris sech ëm Noutfäll mat Déiere gekëmmert: D’Veterinären. Urgencen ofgedeckt, op de landwirtschaftlechen Häff beim grousse Véi intervenéiert, an och weiderhin d’Schluechtunge suivéiert.

Ma wéi gutt sinn d’Veterinären an dëser Kris opgestallt? Wéi gesäit et mam staatleche Support aus? Wou spiere si, datt een de Moment an engem Etat de Crise lieft?

Dat froe mir e Mëttwoch de Moie géint 8.10 Auer de President vun der Associatioun vun de Veterinären de Jean Schoos, deen dee Moment och fir de Collège vun de Veterinären schwätzt.

De Jean Schoos ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.