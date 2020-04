E Freideg de Moie war de President vun der CGFP eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi vill gëtt am ëffentlechen Déngscht op den Télétravail zeréckgegraff? Wéi gëtt do de Moment iwwerhaapt eng Kontinuitéit assuréiert? D'Staatsbeamtegewerkschaft CGFP kritiséiert, net consultéiert ginn ze sinn fir d'Exit-Strategie? Wéi een Input hätt si kéinte ginn? Dat froe mir e Freideg de Moien de President vun der CGPF, de Romain Wolff. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Romain Wolff

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.