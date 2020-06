E Freideg de Moien ass d'Presidentin vun der nationaler Ethikcommissioun eis Invitée vun der Redaktioun.

Se huet déi lescht Wochen besonnesch wéinst hirem Avis iwwert den informateschen Traçage am Coronakontext vu sech schwätze gedoen; déi national Ethikkommissioun.

De Moien schwätze mat der Presidentin vun deem Gremium iwwert déi ethesch Froen vum Deconfinement . D’Julie-Suzanne Bausch ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8