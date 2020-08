Wat mécht de Coronavirus mat de Jonken? Doriwwer schwätze mir den Donneschdeg de Moie mat der Nathalie Keipes.

Si ass Direktesch vum CePAS - e Service, deen déi Jonk beréit a begleet.

Wat sinn déi grouss Defise fir déi Jugendlech? Wéi bleift ee responsabel a gläichzäiteg sozial aktiv?

De Rendez-vous mat der Invitée vun der Redaktioun ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.