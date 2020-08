E Mëttwoch de Moie war d'Educatrice vun der Stëmm vun der Strooss eis Invitée vun der Redaktioun.

Eis Aarbecht ass am Fong komplett duerchernee gehäit ginn. De 16. Mäerz hu mer all eis Servicer zougemaach, bis op de Restauratiounsservice.

Mer hunn e bëssen Zäit gebraucht, fir ze kucken wéi mer déi aner Servicer alleguer an engem séchere Kader nees kënnen ubidden.

Dat sot d’Noémie Maertz um Mëttwoch de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. Si ass Educatrice graduée bei der Stëmm vun der Strooss.

Zanter Mëtt Mee huet ee nees ugefaange Servicer unzebidden. Bei eenzelen huet musse komplett ëmgeduecht ginn, a wou et soss méi op Spontanitéit gelaf ass, leeft elo alles op Rendez-vous, beispillsweis bei der Kleeder-Stuff.

Zanter Mëtt Juli leeft och de Restauratiounsservice nees, an engem Roulement, an ënnert de gängegen Sécherheetsmesuren. D’Leit hunn och just nach 25 Minutten Zäit hir Moolzecht zou sech ze huelen. Dat wier e Problem elo wärend der Canicule gewiescht.

D’Stëmm vun der Strooss ass jo deels mam Santésministère konventionéiert, ass awer och op Donen ugewisen. Dat wier iwwerdeems gutt gelaf an de leschte Méint. Vill Leit hätte sech dem Noémie Maertz no, solidaresch gewisen.

