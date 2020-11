E Méindeg de Moien ass de President vun der Handwierkerfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Regierung huet ugekënnegt: d’Hëllef fir d’Economie gëtt verlängert an deels erweidert. Wéi bewäert d’Handwierkerfederatioun d’Ënnerstëtzung vum Staat a Covid-Zäiten ?

Wéi geet et aktuell dem Handwierk?

Dat froe mir de Presient vun der Federatioun des artisans, de Michel Reckinger.

Mam Invité vun der Redaktioun schwätze mer och iwwert d’Iwwernam vu Betriber duerch Enovos.

D’Emissioun ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

