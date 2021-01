E Freideg de Moien ass den Direkter vum LNS eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi ass den aktuelle Krise-Management vun der Regierung ze bewäerten? Wat fir Gefore bréngt déi brittesch Variant vum Virus mat sech? Wat kënne Schnelltester bréngen? Wéi huet d'Pandemie den Alldag vum nationale Gesondheetslaboratoire verännert?

Mir maachen e Freideg de Moien de Point mam Direkter vum LNS. De Professer Dokter Friedrich Mühlschlegel ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.