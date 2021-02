En Dënschdeg de Moien ass d'Justizministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg, eng Steieroase matten an der europäescher Unioun ?

Den Dossier Openlux, dee vun internationale Medien zesummegestallt gouf, geheit op en Neits e schlecht Liicht op de Grand-Duché.

D’Transparenz wier nëmmen eng deelweis Transparenz. Grouss Verméigen a Krimineller dauchen a Lëtzebuerger Gesellschaften.

Mir froen déi gréng Justizministesch Sam Tanson, wat si vun der Enquête Openlux hält a wat nach méi muss gemaach ginn an der Lutte géing de Blanchiment a géint iwwerdriwwen Steieroptimiséierung.

D’Invitée vun der Redaktioun froe mer och, ewéi si op d’Kritik reagéiert, datt de Begrëff vum "Papp" géing gesetzlech ofgeschaaft ginn.

