E Mëttwoch de Moien ass de CEO vu Luxembourg for Finance eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi ganz Woch kommen all Dag nei Elementer aus der Enquête "OpenLux". Lëtzebuerg eng Steieroas mat en plus enger Dose gelungenen auslännesche Geschäftsleit. Wéi kann een d’Reputatioun vun der Finanzplaz bei esou Berichter aus dem Ausland schützen?

Wéi vill zousätzlech Kontroll ass méiglech, ouni dem Geschäftsmodell ze schueden? Dat froe mir de Nicolas Mackel, CEO vu Luxembourg for Finance. Den Invité vun der Redaktioun wéi gewinnt live um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg.

