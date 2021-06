En Dënschdeg war de CEO vu Luxembourg for Finance eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng minimal global Besteierung vu 15% fir multinational Entreprisen, doriwwer goufe sech déi grouss Wirtschaftslänner, de G7, eens. Et wieren e puer historesch Saachen am Accord festgehale ginn, dat sot och de Generaldirekter vu "Luxembourg for Finance", den Nicolas Mackel, am RTL-Interview de n Dënschdeg de Moien.

Zum Beispill, datt d'Entreprisë Steiere solle bezuelen, wou se verkafen an net nëmmen do, wou se hire Sëtz hunn. Dernieft géif de Revenu an net méi de Benefice besteiert ginn. De finalen Accord géi jo awer nach net stoen, et missten nach Detailer gekläert ginn.

De Lëtzebuerger Finanzsecteur géif den Accord awer ganz entspaant gesinn. Et wier eng Etapp vun engem Wee, dee Lëtzebuerg schonn ëmmer matgaange wier. De Succès vun eiser Finanzplaz wier nämlech bei wäitem net nëmme steierlecher Natur, esou nach de CEO vu Luxembourg for Finance, den Nicolas Mackel.

Invité vun der Redaktioun: Nicolas Mackel

