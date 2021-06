En Donneschdeg de Moien ass den CSV-Vizepresident eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi sozial Ongläichheeten hei am Land ginn ëmmer méi grouss. Den Aarmutsrisiko läit bei 17,5 Prozent. Dat constatéieren eng sëllege Rapporten... an zwar schonn zanter Joren.

Wat heescht “Aarmutsrisiko" iwwerhaapt konkret? Firwat ännert sech näischt? An un wéi enge Schrauwe muss elo onbedéngt gedréint ginn?

Dat froe mer en Donneschdeg de Moien den Deputéierte Paul Galles den sech ëmmer nees mam Thema "Aarmut zu Lëtzebuerg" beschäftegt. Den CSV-Vizepresident ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.