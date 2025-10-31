David Hoffmann, Member vun der Plattform "Votum Klima"
E Freideg de Moien ass de Klimawandel Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
E Méindeg 8 Deeg fänkt zu Belém a Brasilien déi 30. Weltklimakonferenz un. Zéng Joer nom historeschen Accord op der COP zu Paräis steet et den Ament schlecht ëm d'Klima. Déi aktuell Engagementer gi largement net duer, fir d’Äerderwiermung ze stoppen.
Wat ass sech vun der COP30 iwwerhaapt z’erwaarden? Wéi kann oder misst Lëtzebuerg, misst Europa sech abréngen? Wéi d’Leit vun der Urgence vun der Klimakris iwwerzeegen an Zäiten, an deenen éischter Suergen ëm déi eege Sécherheet dominéieren? Dat froe mer den David Hoffmann vu "Votum Klima" E Freidegmoien um 8 Auer als eisen Invité vun der Redaktioun. Hie reest och selwer op d’COP, fir der Zivilgesellschaft a Brasilien Gehéier ze verschafen.
