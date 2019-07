Um Hockenheimring konnt sech de Lewis Hamilton d'Pole Position virum Max Verstappen an dem Valtteri Bottas sécheren.

Ganz souverän konnt sech de Lewis Hamilton op Mercedes d'Pole Position sécheren. Tëscht dem Lewis Hamilton an dem Valtteri Bottas konnt séch de Max Verstappen op Red Bull déi 2. Plaz sécheren.

Dem Sebastian Vettel seng Pechsträhn geet weider an och beim Grousse Präis bei him doheem an Däitschland sollt et net laafen wéi gewënscht an konnt no Motoproblemer keng Zäit fueren a start an der Course e Sonndeg also vun der 20. a soumat leschter Plaz. An och de Charles Leclerc konnt am Q3 opgrond vu Problemer keng Zäit méi fueren a gëtt den 10..