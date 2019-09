No enger excellenter 7. Plaz am Qualifying huet ee wéinst enger defekter Luucht wärend der Course missen opginn.

Bei der virleschter Manche vum Michelin Le Mans Cup e Samschden zu Spa Francorchamps gouf et Héichten an Déifte fir dat Lëtzebuerger Racing-Experience-Team mat hire Piloten Gary Hauser an Nicolas Mélin.

Beim Qualifying gouf et eng fantastesch 7. Plaz bei 28 Konkurrenten. Och beim Start ass de Franzous Mélin ganz gutt fort komm a loung bis déi 7. Ronn op der fënnefter Plaz ier hie vun de Marshalen an d’Box geruff gouf. Déi lénks Luucht hannen houng nach just un de Kabelen a gouf matgeschleeft. Bei engem Accrochage mat engem Géigner war de Support vun der Luucht gebrach a carrément fortgeflunn.

An de Boxen hunn d’Mechaniker probéiert d'Luucht mat Schrauwen, Kabelbinder a Scotch nees ze befestegen wat awer net richteg gelongen ass. De Marshal huet de feu vert net ginn a sou huet d’Ekipp vum Christian Hauser mussen opginn, nach ier de Gary Hauser duerft an d’Steier gräifen.

D’Course gouf gewonne vun der Nummer 39 dem Franzous Adrien Chila mat sengem Teamkollege Nicolas Schatz, deen den Hillclimb Masters zu Eschduerf 2014 gewonnen huet. Op déi zweet Plaz kënnt den engleschen Equipage Anthony Wells an Colin Noble an déi Drëtt goufen de François Kirmann an de Laurents Klörr.