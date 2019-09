De Gil Linster ass den eenzegen Europäer, deen e Rekord an engem Nascar-Cup Auto-gefuer ass.

De Lëtzebuerger Gil Linster, deen d'V8 Oval Series an Holland fiert, huet an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg op engem Fluchhafen zu Blythville, am amerikanesche Bundesstaat Arkansas un engem ganz speziellen, vun der East Coast Timing Association organiséierten Event deelgeholl. Am Kader vun de Virbereedungen an der Entwécklungsaarbecht op eng spéider Carrière am amerikanesche Nascar Cup huet säi Mentor, den Aaron Brown mat sengem "The Garage Shop" him déi eemoleg Geleeënheet ginn op engem Nascar Cup Auto an den "200 mph-Klub" eranzetrieden.

Op engem extra dofir preparéierten Ford Fusion Cup Auto vun 2018 mat net manner wéi 963 PS ass et dem Fréisenger gelongen an der cf/ct-Klass fir "Oval Track Cars" mat 209,43 mph (335 km/h) en neie Rekord iwwer eng Mile opzestellen. Domat ass de Gil Linster den eenzegen Europäer, deen e Rekord an engem Nascar-Cup Auto-gefuer ass. Gläichzäiteg ass hien den éischten an eenzege Lëtzebuerger, deen am "200 mph Klub" opgeholl ginn ass.

© Jeannot Boesen © Jeannot Boesen

Member an dësem Club ze sinn, hëlleft oft e bessere Start an enger amerikanescher Rennserie ze kréien. "Ech si mega happy iwwerhaapt des Geleeënheet kritt ze hunn, fir an sou engem Auto fueren ze dierfen. Dat geet ewech ewéi eng Rakéit an déi Kraaft ouni elektronesch Hëllef ënner Kontroll ze halen ass net easy. E ganz grousse Merci un den Aaron Brown, den Drew Patey an Performance Plus Motoroil, déi mir d’Méiglechkeet ginn hunn, meng Erfarung bei dësem aussergewéinlechen Event konnte ze maachen“, sot e ganz iwwerwältegte Gil Linster.