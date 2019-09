De Michael Ammermüller konnt sech bei der 1. Course vum Weekend um Sachsenring virum ten Voorde an eben dem Pereira behaapten.

Bei der 1. Course vum Porsche Carrera Cup um Sachsenring konnt sech de Michael Ammermüller duerchsetzen. Den Däitsche koum als 1. virum US-Amerikaner Larry ten Voorde an dem Lëtzebuerger Dylan Pereira am Zil un.

Bei der 2. Course e Sonndeg entscheet sech, wie sech an dëser Saison den Titel vum Porsche Carrera Cup hëlt.