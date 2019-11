Vun de Plazen 2 an 3 starten e Sonndeg beim Grousse Präis vun Abu Dhabi de Valtteri Bottas op Mercedes an de Max Verstappen op Red Bull.

Op dem knapp 5,5 Kilometer laange Yas Marina Circuit goung d'Pole Position fir dee leschte Grand Prix vun der Saison un den neien an ale Weltmeeschter Lewis Hamilton. Hie war no den 3 Qualifikatiounsronne méi séier wéi de Valtteri Bottas op Mercedes an de Max Verstappen op de Plazen 2 an 3.

De Lewis Hamilton huet iwwerdeems een neie Streckerekord realiséiert.

Am Fuerer-Ranking sinn déi éischt zwou Plaze jo well u Mercedes verginn: neien an ale Weltmeeschter ass jo de Lewis Hamilton, dat viru sengem Teamkolleeg Valtteri Bottas.

D'Plaz 3 ass awer nach ëmkämpft an déi wëll sech de Max Verstappen kropen, deen den 2. leschte Grand Prix vun der Saison jo a Brasilien konnt gewannen.