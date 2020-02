Op den éischte Bléck ass et kaum z'erkennen: et gesäit ee just um Display vum Steierrad, dass de Lewis Hamilton eppes markéiert huet.

Op den zweete Bléck mierkt een, dass de Formel-1-Weltmeeschter d'Positioun vum Steierrad op der Ligne-Droit verännert a virun der Kéier nees an Ausgangspositioun bréngt. Wat huet et domat op sech?

Et ass e ganz raffinéierten Trick vu Mercedes. Wann de Hamilton d'Steierrad no hannen zitt, kréien déi viischt Rieder méi Stuerz. Dat bedeit: manner aerodynamesche Widderstand an eng méi héich Temperatur an den Pneuen, wat méi Gripp an de Kéiere brénge soll. De Pilot kann zousätzlech per Markéierung iwwert d'Steierrad decidéieren, fir wéi ee Pneu hien de Wénkel verännere wëll. De System heescht DAS - Dual-Axis Steering. Op Lëtzebuergesch: eng doubelackseg Steierung.

„Jo, mir hunn esou e System am Auto. Et ass eng néi Idee, déi mir DAS gedeeft hunn. Et ass eng néi Dimensioun, wat Lenkung ugeet, a mir hoffen, dass et dem Fuerer dës Saison eppes bréngt, mä firwat a wéini mir et benotzen, bléift eist Geheimnis." seet den James Allison, technechen Direkter vu Mercedes.

De Lewis Hamilton ass op alle Fall iwwert dës Erfindung begeeschtert. „Et encouragéiert mech ze gesinn, dass mäin Team sech kontinuéierlech entwéckelt, fir weider un der Spëtzt ze bléiwen an dat verdanke mir deene cleveren Käpp, déi an dësem Team schaffen".

Den DAS-System ass dem Reglement vun der FIA no legal. Eng positiv Nouvelle fir Mercedes also. Den Internationalen Automobilverband huet awer scho reagéiert an e Paragraph am Reegelbuch geännert, deen et Mercedes erlaabt, nëmmen dës Saison vum neie System ze profitéieren.