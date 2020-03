Dëst hunn déi Responsabel vun der Formel 1 e Samschdeg wësse gedoen.

Wéi déi Responsabel vun der Formel 1 eréischt virun e puer Deeg matgedeelt hunn, ginn déi nei Reegelen awer elo net déi nächst Saison applizéiert, ma trieden am Joer 2022 eréischt a Kraaft.

Den éischte Grousse Präis vum Joer léisst bekanntlech op sech waarden. Nodeems 6 Coursë reportéiert goufen an et staark duerno ausgesäit, dass déi éischt WM-Punkten eréischt am Juni zu Baku verdeelt ginn, hunn déi Responsabel sech eppes afale gelooss, fir de Motorsportbegeeschterten de Weekend ze verséissen.