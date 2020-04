Am Sport ass et wéinst dem Cornavirus ganz roueg ginn. Och op de Circuiten op der ganzer Welt si keng Motorrieder oder Autoen ënnerwee.

Net nëmmen op de Futtballterrainen ronderëm d’Welt ass et am Moment ganz roueg. Och op den Autos- a Motoscircuiten dréint sech am Moment keen eenzegt Rad. Mä net nëmmen de Fans dauert d’Wanterpaus vill ze laang, och de Pilote kribbelt et scho fatzeg an de Fangeren an am Gasfouss.

Fir d’Zäit z’iwwerbrécken, ginn dofir trotzdeem Coursse gefuer, virtuell Courssen! „Sim-Racing“, also Courssen am Simulator, erlieft am Moment e richtege Boom, deem sech esouguer verschidde Formel-1-Staren net entzéie kënnen. Mir hunn awer dräi Lëtzebuerger begéint, déi scho viru Corona bal all Dag am Simulator souzen!