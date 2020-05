De Kontrakt tëscht dem 32 Joer alen däitsche Formel-1-Pilot an den Italiener gëtt net verlängert.

Béid Säiten wiere sech net eens iwwert d'Dauer vun engem neie Vertrag, haten am Virfeld schonn e puer Medie gemellt. D'Italiener hätten ee Joer proposéiert. Dat wier dem Vettel awer net duergaangen. Hie besteet ëmmer op en 3-Jores-Kontrakt.

Wéi et an der offizieller Pressemeldung vu Ferrari heescht, hätte béid Parteie sech drop gëeenegt, d'Zesummenaarbecht net weiderzeféieren. De Sebastian Vettel erkläert, dass et net ëm Sue géif goen, ma dass een net méi a perfekter Harmonie kéint zesummeschaffen, an dofir wier et besser sech ze trennen.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

De Sebastian Vettel (32) ass a sengem 6. Joer bei Ferrari. E 7. Joer gëtt et also net méi. Wouhinner de Vettel wiessele kéint, ass aktuell net gewosst.

De Vettel huet 4 Weltmeeschter-Titele konnte feieren tëscht 2010 an 2013, dat allerdéngs bei Red Bull. Mat Ferrari huet dat net méi geklappt.

Dem Vettel säin Teamkomerod Charles Leclerc huet iwwerdeem scho fréizäiteg säi Kontrakt bei Ferrari bis 2024 verlängert.