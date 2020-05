A Groussbritannien setzt sech de Premierminister Boris Johnson perséinlech dofir an, datt d'Formel-1-Courssen am Juli zu Silverstone kënne gefuer ginn.

Bis elo hat et jo éischter duerno ausgesinn, datt op Grond vun der Situatioun an England an de Quarantän-Reegele misst ofgesot ginn.

Dem Boris Johnson no kéint awer eng Ausnam fir de Formel-1-Grand-Prix gemaach ginn, dat schreift "The Times".

D'Formel-1-Saison soll de 5. Juli zu Spielberg an Éisträich ugoen.