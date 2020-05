Den Optakt ass de 5. Juli zu Spielberg an Éisträich, wou fir dee Weekend drop och nach eng Course geplangt ass.

Duerno geet et, fir de Juli ofzeschléissen, nach an Ungarn. Am August si 4 Coursse geplangt, dat zweemol zu Silverstone a Groussbritannien an donieft nach zu Barcelona an zu Spa-Francorchamps. Déi lescht annoncéiert Course wier de 6. September zu Monza. Wéi et duerno virugeet, gëtt an den nächste Woche gekuckt.

Et steet allerdéngs fest, datt souwuel d'Coursse an Australien, Monaco an zanter en Donneschdeg och an Holland komplett ofgesot sinn.