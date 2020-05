D'Formel-1-Saison vun dësem Joer ka mat de Courssen de 5. an 12 Juli an Éisträich ufänken.

Dat huet den éisträichesche Gesondheetsministère confirméiert, mellt d'Noriichtenagence APA. Den ausgeschaffte Plang vu Red Bull géing allen d'Hygiènes- a Sécherheetsmesuren entspriechen.

Mat 4 Méint Verspéidung ginn déi éischt zwee Rennen am Juli zu Spielberg an Éisträich gefuer. Ënnert strengen Oploen dierf d'Formel 1 trotz Corona-Pandemie organiséiert ginn.

Geplangt war den Ufank vun der 70. Saison vun der Formel 1 am Mäerz 2020 zu Melbourne (Australien). No engem positive Corona-Test am McLaren-Team gouf dës Course awer e puer Stonne virum Start vun den éischte fräien Trainingen ofgesot.