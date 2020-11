Fir den Dylan Pereira geet en Dram an Erfëllung. Hie gouf vum Team „Project1“ fir d’WEC-Manche am Bahrain engagéiert.

Domadder war d’Enttäuschung iwwert de verpasste Championstitel am däitsche Porsche Carrera Cup wahrscheinlech séier vergiess: Een Dag no der batterer Néierlag krut hien d’Offer, fir déi leschte Manche vun der WEC-Saison op engem Porsche 911 RSR GTE ze fueren. D’WEC ass d’FIA-Weltmeeschterschaft vun de Sportsween (mat de 24h vu LeMans als Highlight), an d’GTE ass déi héchste Klass am GT-Rennsport.

Den Dylan Pereira gouf kuerzfristeg vum Porsche-Team „Project1“ engagéiert, nodeems do de brasilianesche Pilot Felipe Fraga ausgefall ass. De Lëtzebuerger wäert sech den opfälleg mofen 911 RSR mam Amerikaner Ben Keating a mam Hollänner Jeroen Bleekemolen deelen.

Den Dylan Pereira wäert am Bahrain iwwregens sengem grousse Géigner Larry Ten Voorde iwwert de Wee lafen. Den neie Carrera-Cup-Champion fiert näämlech och fir Project1, awer op engem aneren Auto. Béid Autoe sinn an der LM-GTE-AM, also der GT-Amateurklass gemellt.

De F1-Circuit vum Bahrain ass keen onbekannten Terrain fir de Lëtzebuerger Sportzaldot. 2018 huet hien do zwou Manche vum Porsche GT3 Cup Challenge Middle East gewonnen. D’WEC-Course vum Bahrain geet iwwert 8 Stonnen. Déi éischt Traininge si schonn dësen Donneschdeg. Den Depart vun der Course ass e Samschdeg um 12 Auer eiser Zäit.