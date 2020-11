No enger Kollisioun mat der Leitplank ass d'Gefier vum Fransous a Flaamen opgaangen an ass dobäi an zwee Deeler gebrach.

Zimmlech séier nom Virfall ass dann awer d'Entwarnung komm, dass et dem Fuerer vun Haas gutt geet an dass bis op e puer kleng Verbrennungen net all ze vill geschitt ass. Kuerz drop ass de hien an d'Spidol vum Circuit ageliwwert ginn. 32 seconds Grosjean has stayed into the fire.



32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020 D'Course ass doropshi fir annerhallef Stonn ënnerbrach ginn. The moment Grosjean collided with the barriers#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/VL1lMtRQjR — Formula 1 (@F1) November 29, 2020