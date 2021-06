De KTM-Pilot ka sech no intensive 24 Ronne virum Johann Zarco an dem Jack Miller beim Grousse Präis vu Katalounien zu Barcelona duerchsetzen.

De WM-Leader Fabio Quartararo op Monster Energy Yamaha Moto GP ass um Start direkt op déi 3. Plaz zeréckgefall. Den Australier Jack Miller an och de Portugis Miguel Oliveira hunn de Fransous konnten iwwerhuelen. Den aktuell beschte Fuerer am Feld Quartararo war tëschenzäitlech just Fënneften, konnt sech an der Suite vun der Course awer Stéck fir Stéck no vir schaffen an huet 13 Ronne viru Schluss sech déi 1. Plaz nees zeréckerkämpft. An enger immens spannender an intensiver Schlussphas huet de Miguel Oliveira op KTM sech déi 1. Plaz nees konnten zeréckhuelen, dat well de Quartararo mat Pneuen-Problemer ze kämpfen hat, a gewënnt um Enn de Grousse Präis vu Katalounien, virum Johann Zarco op Pramac Racing an dem Jack Miller op Ducati Lenovo.

De Fabio Quartararo bleift no senger 4. Plaz Leader am General.

An der Moto2 huet sech de Remy Gardner op Ajo-Kalex behaapt. An der Moto3 gouf iwwerdeems e Sonndeg de Moie gefuer. Hei war de Sergio Garcia op Aspar-GasGas de Séiersten, hien ass och 1. am General.

D'MotoGP gëtt et op RTL Play am Replay!

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP



1. Miguel Oliveira (KTM)

2. Johann Zarco (Pramac Racing)

2. Jack Miller (Ducati Lenovo)

Moto2



1. Remy Gardner (Ajo-Kalex)

2. Raul Fernandez (Ajo-Kalex)

3. Xavi Vierge (Petronas-Kalex)

Moto3

1. Sergio Garcia (Aspar-GasGas)

2. Jeremy Alcoba (Gresini-Honda)

3. Deniz Öncü (Tech-3-KTM)

De General

MotoGP

1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)

2. Johann Zarco (Pramac Racing)

3. Jack Miller (Ducati Lenovo)

Moto2

1. Remy Gardner (Ajo-Kalex)

2. Raul Fernandez (Ajo-Kalex)

3. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team)

Moto3

1. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo)

2.Sergio Garcia (Aspar-GasGas)

3. Jaume Masià (Red Bull MotoGP)