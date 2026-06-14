Eng weider gutt Performance huet den Chester Kieffer (Schumacher CLRT) e Sonndeg zu Barcelona bei sengem zweeten Asaz am Porsche Supercup gewisen. De Lëtzebuerger war no enger net optimaler Qualifikatioun als 15. an d'Course gaangen a konnt sech um Enn als gudden 8. an zweetbeschte Rookie klasséieren. Domadder huet de Kieffer et och bei der zweeter Manche gepackt, fir op de Rookie-Podium ze fueren.
D'Victoire zu Barcelona war fir de Flynt Schuring (Schumacher CLRT). Fir den Hollänner, deen als 5. an d'Course gaange war, ass et déi éischt Victoire am Porsche Supercup. De Podium komplettéiert hunn de Rookie Paul Cauhaupe (Martinet by Almeras) an den Theo Oeverhaus (Martinet by Almeras).
Den Theo Oeverhaus bleift de Leader am General.
Déi nächst Manche vum Porsche Supercup gëtt am Kader vum Grousse Präis vun Éisträich an der Formel 1 gefuer. D'Course kënnt Dir nees live op RTL ZWEE an RTL Play kucken.