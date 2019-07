E Samschdeg stoung déi 8. Etapp vu Mâcon op Saint-Etienne iwwer 200 Kilometer um Programm.

Den Thomas De Gendt setzt sech op der 8. Etapp vu Mâcon oo Saint-Etienne duerch. Kuerz drop kënnt de Julian Alaphilippe an d'Zil, deen de Maillot Jaune iwwerhëllt.

Resumé

Op der 8. Etapp vun der Tour de France ass et iwwer 200 Kilometer vu Mâcon op Saint-Etienne gaangen. Fir d'Coureure stoungen 8 schwéier Koppen um Programm. Den Tejay van Garderen ass net un den Depart gaangen, nodeems de Coureur vun EF Education First op der 7. Etapp an eng Chute verwéckelt war a sech d'Hand gebrach huet.

Direkt nom Depart huet den De Gendt attackéiert. De Ben King an den Niki Terpstra hu sech do drugehaangen, sou dass e Grupp vun 3 Coureuren un der Spëtzt gefuer ass. Méi spéit huet sech den De Marchi aus dem Peloton op de Wee gemaach an et no ronn 22 Kilometer bei de Spëtzegrupp gepackt.

Um Wee fir op de Croix de Part huet sech de Spëtzegrupp dann opgedeelt. Den De Gendt an den De Marchi hunn de King an den Terpstra hannert sech gelooss a sinn zu zwee weidergefuer. Eng Schrecksekonn ass et ronn 56 Kilometer virum Zil ginn, wéi den De Gendt eng Kéier net gutt geholl huet a bal an eng Mauer gerannt ass. No kuerzer Zäit hu sech béid Coureuren awer un der Spëtzt erëmfonnt.

De Peloton huet den Tempo awer ëmmer méi erhéicht, sou dass de Virspong ëmmer méi kleng ginn ass. Bei enger Descente ronn 15 Kilometer virum Zil ass dann d'Ekipp vun Ineos an eng Chute verwéckelt ginn. De Kwiatkowski an den Thomas huet et hei erwëscht. Béid Coureure konnten doropshin awer weiderfueren a kuerz drop nees an de Peloton bäifueren.

Un der Spëtzt huet sech dann den Thomas De Gendt eleng ofgesat. Op d'Juegd huet sech de Julian Alaphilippe mam Thibaut Pinot gemaach, déi et awer net gepackt hunn de Coureur vu Lotto Soudal anzehuelen. Domat wënnt den Thomas de Gendt d'Etapp zu Saint-Etienne mat engem knappe Virsprong vu 6 Sekonne virum Verfolgergrupp Alaphilippe an Thibaut a 26 Sekonnen virum Peloton mat de Favoritte. De Julian Alaphilippe fiert vun e Sonndeg un also nees am Giele Maillot. Hien huet e Virsprong vun 23 Sekonnen op den Giulio Ciccone.

© letour (Twitter)

Resultat

General