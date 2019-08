Beim Binck-Bank-Tour an der Belsch si vum Méindeg bis e Sonndeg 4 Lëtzebuerger am Asaz. Op der 1. Etapp goung et iwwer 167 Kilometer vu Beveren op Hulst.

Op der éischter Etapp huet de Peloton sech misse mat stiermeschen a reenerege Wieder erëmklappen. Eng 10 Kilometer virun der Arrivée war ee klenge Grupp vu 4 Leit un der Spëtzt an hat eng Avance vu ronn 40 Sekonnen. De Peloton huet awer zolidd op den Tempo gedréckt, esoudatt d'Course kuerz viru Schluss nei lancéiert gouf - eenzeg de Lars Bak a Lukasz Wisniowski hu bis 3 Kilometer virum Enn resistéiert. Duerno hu sech d'Ekippe vun de Sprinter positionéiert, fir de Männer mat de stäerkste Been déi beschte Plazen ze sécheren. An hei war BORA - hansgrohe a Persoun vum Sam Bennett am beschte vertrueden. Den Ir huet am Massesprint d'Nues virum Edward Theuns a Mike Teunissen. Relive the final kilometer of the first stage, Beveren-Hulst, won by Sam Bennett. #BinckBankTour pic.twitter.com/ruQpANTFqE — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 12, 2019 Mam Bob Jungels, Jempy Drucker, Alex Kirsch a Kevin Geniets sinn och véier Lëtzebuerger um Depart. Vun hinne läit eis nach kee Resultat vir. 1. Etapp 1 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 3:37:15

