RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tour duerch ÉisträichGregor Mühlberger gewënnt den Tour of Austria. Jungels beschte Lëtzebuerger

Christophe Jost
Déi 5. a leschten Etapp um Sonndeg vu Langenlois vu Wien huet den Englänner Samuel Watson fir sech entscheet. Hei klasséiert sech de Jungels op der 22. Plaz
Update: 12.07.2026 16:27
De Bob Jungels bei senger Etappe-Victoire beim Tour of Austria am Joer 2025.
© AFP (Archiv)

Den Tour of Austria fënnt traditionell zäitgläich mam Tour de France statt. Schlussgewenner bei der 75. Editioun ass mam Gregor Mühlberger een Éisträicher.

No 5 Etappen huet de Mühlberger e Virsprong vun 1 Minutt a 25 Sekonnen op den Amerikaner Kevin Vermaerke vun UAE an 1:40 op de Bauke Mollema vu Lidl-Trek.

De Bob Jungels (Netcompany-Ineos) klasséiert sech am Schlussklassement mat engem Retard vun 38 Minutten an 53 Sekonnen op der 71. Plaz. Den Noé Ury an de Loic Bettendorf fueren op d'Plazen 89 an 91, mat jeeweils iwwer 54 Minutte Réckstand op déi 1. Plaz.

Am meeschte gelies
En Zeeche fir Visibilitéit a Gläichberechtegung setzen
Dausende Leit op der Luxembourg Pride an der Stad
Video
Fotoen
55
Futtball-WM
Argentinien klappt 10 Schwäizer no Verlängerung a steet an der 1/2-Finall
10
D'Police freet ëm Hëllef
De Kevin Armand Kirchen gëtt zënter e Samschdeg vermësst
Futtball-WM
VAR-Drama a Bellingham-Show: England trëfft op Argentinien
9
Kuerz virum Depart zu Réimech
Wéinst Bloalgen kann e Sonndeg um Ironman net geschwomme ginn
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
TOPSHOT - Alpecin - Premier Tech team's Dutch rider Mathieu van der Poel cycles to the finish line to win the 9th stage of the 113th edition of the Tour de France cycling race, 154,6 km between Malemort and Ussel in central France, on July 12, 2026. (Photo by Loic VENANCE / AFP)
Tour de France: 9. Etapp
Mathieu van der Poel gewënnt aus der Echappée eraus
Fotoen
0
Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez (C) celebrates after winning the Sprint race ahead of the MotoGP German motorcycle Grand Prix at the Sachsenring racing circuit, in Hohenstein-Ernstthal near Chemnitz, eastern Germany on July 11, 2026.
MotoGP
Souverän Start-Zil-Victoire fir Marc Marquez
0
Ironman 70.3 Lëtzebuerg
Anna Reiff gewënnt Ironman bei den Dammen
Video
0
Public Viewing an engem Clausener Pub
England qualifizéiert sech no Victoire géint Norwegen fir d'Halleffinall
Video
Fotoen
Tour de France LIVE: Malemort > Ussel
Déi néngt Etapp vu 15 Auer un op der Tëlee, RTL.lu an um RTL Play
Video
Audio
LIVE
NorthCape–Tarifa Bicycle Adventure erfollegräich gemeeschtert
No 7.379 Kilometer ass de Ralph Diseviscourt als Drëtten ukomm
Video
Fotoen
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.