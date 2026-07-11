RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tour de France: 8. EtappTim Merlier mat zweeter Dagesvictoire am Sprint

RTL Lëtzebuerg
Fir de Merlier ass et déi zweet Victoire hannerteneen. De Liam Slock gouf fir säin Exploit iwwer 40 Kilometer net belount.
Update: 11.07.2026 17:49
© LOIC VENANCE/AFP

Op enger gréisstendeels flaacher Etapp vu Périgueux op Bergerac koum et um Enn wéi erwaart zu engem Duell vun de Sprinter. Bei 36 Grad sinn d'Coureuren nees gutt an d'Schweesse komm. An de Stroosse vu Bergerac hat den Tim Merlier op en Neits déi séierst Been a konnt sech am Sprint virum Biram Girmay an dem Olaf Kooij behaapten. Am Generalklassement gëtt et no der aachter Etapp keng gréisser Verännerungen.

Op den 180,4 Kilometer gouf et e puer Echappéeën, mee keng konnt sech bis zum Schluss behaapten. Kuerz nom Tëschesprint zu Saint-Cyprien, wou de Jakub Ortuba knapp virum Liam Slock gewanne konnt, hat sech de Slock eleng op déi lescht 40 Kilometer gemaach. Um Enn sollt et fir de Belsch awer net duergoen, well hie gouf 1,5 Kilometer virun der Arrivée agefaangen. De Peloton hat den Tempo 20 Kilometer viru Bergerac ugezunn, fir d'Avance op de Slock ze reduzéieren. Op de leschten 800 Meter koum et zu engem Duell vun de Sprinter, wou den Tim Merlier dat bessert Enn fir sech hat.

Den Alex Kirsch huet op der aachter Etapp vill fir seng Ekipp geschafft a koum um Enn als 80. an der selwechter Zäit wéi de Gewënner un.

Am Generalklassement bleift alles beim Alen. Den Tadej Pogacar behält seng Avance vun 2'42'' op de Jonas Vingegaard, op säi Coequipier Isaac Del Torro huet de Sloween 3'27'' Virsprong. Den Alex Kirsch schafft sech am General lues a lues no vir an ass elo den 81.

D'Resultater

Den Tour de France 2026 a Biller

Tour de France 2026 (11.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
90 bis 125 Euro
Déi belsch Autobunnsvignette kënnt
82
2. Joyeuse Entrée nom Trounwiessel
Déi groussherzoglech Koppel huet Ëlwen begeeschtert
Video
Fotoen
0
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Danel Sinani ënnerschreift bei Sampdoria Genua
3
Police sicht no wäissem Mann
Mord-Enquête nom Doud vun der fréierer brittescher Ministesch Ann Widdecombe
Éischt Halleffinall komplett
Spuenien huet dominéiert an 2:1 géint d'Belsch gewonnen
8
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den Tim Merlier huet d'Etapp zu Bordeaux am Sprint gewonnen
Tour de France: 7. Etapp
Den Tim Merlier war dee Séiersten zu Bordeaux
Video
Fotoen
0
Den Tadej Pogacar huet gewisen, wien Här am Haus ass
Tour de France: 6. Etapp
Tadej Pogacar wënnt en solitaire a fiert an de Maillot jaune
Video
Fotoen
Den Alex Kirsch um Tour de France 2026
No der 5. Etapp vum Tour de France
Alex Kirsch: "D'Hëtzt mécht ville Coureuren d'Liewe schwéier"
Video
1
Etapp 5: Den Olav Kooij huet zu Pau am Sprint gewonnen
Tour de France: 5. Etapp
Den Hollänner Olav Kooij huet am Massesprint gewonnen
Video
Fotoen
0
Tour de France: 4. Etapp
Mads Pedersen setzt sech duerch, Maillot Jaune fir Torstein Traeen
Video
Fotoen
1
Tour de France
Pogacar wënnt 3. Etapp an iwwerhëlt Féierung am General
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.