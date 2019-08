Op der leschter Etapp ass et e Sonndeg iwwer 156,2 Kilometer vu Svinesund op Halden gaangen. Am General kënnt d'Christine Majerus op déi 8. Plaz.

Op der 4. Etapp ass et kenger Coureuse sou richteg gelonge sech vum Peloton ofzesetzen. Zu Halden ass et also zu engem Massesprint komm, an deem sech zum Schluss d'Marianne Vos duerchsetze kann. D'Christine Majeurs packt et am Sprint op déi 10. Plaz.

🚨🇳🇴 Race Info 🇳🇴🚨

Stage 4 at #LToN19 #UCIWWT

🇳🇴 Svinesund Bridge, 11:18 CEST

🏁 Halden, 15:15 CEST

🚴‍♀️ 156.2 km

⛰ km 33.5 & 61.4

🛣 km 18.9 & 140.4

🇸🇪🇳🇴 Border Sprint at km 99.9

🌤 24⁰C

🌬 14-23 km/h

📺 https://t.co/hHpsail5J2 pic.twitter.com/zObb1HRPMk — UCI_WWT (@UCI_WWT) 25. August 2019

Résumé



Kee vun de Coureusen huet am Ufank probéiert ze attackéieren, sou dass de Peloton fir iwwer 20 Kilometer zesummebliwwen ass a mat enger héijer Vitesse ënnerwee war. No der éischter Sprintwäertung huet et d'Paula Andrea Patino Bedoya mat enger Attack probéiert, duerch en immens schnelle Peloton awer kuerz drop nees agefaange ginn.

Mat der Zäit hunn et ëmmer manner Coureuse gepackt am Peloton ze bleiwen, wat och un der grousser Chute vum Samschdeg leie kéint. Hei waren nämlech méi wéi een Drëttel vum Peloton an eng Chute verwéckelt an zwou Coureusen hu missen doropshin opginn.

Ronn 90 Kilometer virum Zil ass et dem Pintar dann e bësse gelongen sech vum Peloton ze léisen. D'Coureuse vun der Ekipp BTC City konnt sech zwar e Virsprong vu bis zu 50 Sekonnen erausfueren, no ronn 20 Kilometer misst awer och hat sech nees dem Peloton uschléissen.

66 Kilometer virum Zil hu sech dann nach eng kéier 3 Coureusen op de Wee no vir gemaach. D'Diana Penuela, d'Mavi Garcia an d'Silvia Pollicini konnte sech e Virsprong vu bis zu 1'50'' erausfueren, dee spéider awer nees vum Peloton opgeholl ginn ass.

Kenger Coureuse sollt et um Sonndeg gelénge sech endgülteg vum Peloton ofzesetzen, sou dass et zu engem Massesprint zu Halden komm ass. D'Marianne Vos ka sech zum Schluss behaapten a wënnt domat déi lescht Etapp an och de Generalklassement.

D'Christine Majerus gëtt am Sprint zu Halden 10. a kënnt am Generalklassement mat engem Retard vu 55 Sekonnen op déi 8. Plaz.

Top10 vun der Etapp

1 Marianne Vos (Ned) CCC - Liv 3:52:24

2 Marta Bastianelli (Ita) Team Virtu Cycling 0:00:00

3 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar Cylance Cycling 0:00:00

4 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 0:00:00

5 Alice Barnes (GBr) Canyon//SRAM Racing 0:00:00

6 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:00:00

7 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb 0:00:00

8 Silvia Persico (Ita) Valcar Cylance Cycling 0:00:00

9 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:00

10 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:00

Generalklassement

1 Marianne Vos (Ned) CCC - Liv 13:52:14

2 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb 0:00:29

3 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:00:41

4 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//SRAM Racing 0:00:41

5 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:42

6 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 0:00:45

7 Marta Bastianelli (Ita) Team Virtu Cycling 0:00:52

8 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:55

9 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 0:01:00

10 Eugénie Duval (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 0:01:02