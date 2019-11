Dëst huet déi international Vëlosfederatioun e Méindeg am Laf vum Dag annoncéiert.

Déi international Vëlosfederatioun huet matgedeelt, dass Lëtzebuerg fir d'Olympesch Spiller, dat nächst Joer zu Tokio, 2 Startplaze bei de Männer an der Course en Ligne krut an allkéiers 1 Startplaz bei der Course en Ligne vun den Damme, respektiv am Contre-la-Montre.