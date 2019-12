Um Sonndeg gouf am Préizerdaul eng Course vum national Championnat gefuer. De Podium gouf komplettéiert vum Loic Hennaux a Scott Thiltges.

Bei den Hären gouf et déi 3. Victoire hannerteneen fir de Lex Reichling (VV Tooltime) an dat op senger Heemstreck am Préizerdaul. Zweeten gëtt de Belsch Loïc Hennaux (Team Off Road Colnago) mat engem Retard vun 48 Sekonnen virum Scott Thiltges (LG Alzingen). Bëscht Damm gouf d'Marie Schreiber (CT Atertdaul) mat engem Virsprong vun 14 Sekonnen virum Elise Maes (Torelli Assure).

Bei de Junioren konnt sech de Mats Wenzel (CT Atertdaul) virum Tom Paquet (UC Dippach) an dem Arno Wallenborn (LP Schëffleng) duerchsetzen.

Bei de Masters gewënnt de Mario Matijevic virum Raphael Pierron an dem Christian Weyland.