Och an deenen anere Länner goufen déi national Meeschterschaften ausgedroen. Bei den Dammen an der Belsch sëtzt sech d'Sanne Cant duerch.

Hei drënner weise mer iech ween an deene verschiddene Länner sech de nationale Championstitel bei den Hären a bei den Dammen konnt sécheren: Belsch: Hären: Laurens Sweeck

Dammen: Sanne Cant Däitschland: Hären: Marcel Meisen

Dammen: Elisabeth Brandau Holland: Hären: Mathieu Van der Poel

Dammen: Ceylin Del Carmen Alvarado Tschechien: Hären: Emil Hekele

Dammen: Pavla Havlikova Schwäiz: Hären: Lars Förster

Dammen: Zina Barhoumi Éisträich: Hären: Daniel Federspiel

