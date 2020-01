Um Krounebierg zu Miersch ginn um Samschdeg déi nei Lëtzebuerger Champione gesicht.

Bei den Debutante gouf et déi erwaarte kloer Victoire fir de Mathieu Kockelmann. Den Déifferdeng huet säin Titel vun zejoert domadder verdeedegt. Hien huet sech mat engem Virsprong vun 1 Minutt a 7 Sekonne virum David Lang behaapt. Drëtte gëtt den Noa Berton op 1 Minutt a 50 Sekonnen.

Bei de Masters gouf et eng souverän Victoire fir den Tom Flammang. De Bartrenger huet sech vun Ufank un un d'Spëtzt gesat an huet do vun Tour zu Tour säi Virsprong op seng Konkurrente vergréissert. Um Enn ass hie mat engem Virsprong vun 1 Minutt an 39 Sekonnen virum Christian Weyland als Éischten iwwer d'Arrivée gefuer. Um Podium steet nach de Serge Bertemes op 2 Minutten an 2 Sekonnen.

© Roland Miny

Bei de Meedercher war et bis zum Schluss ganz spannend. Op de leschte Meter konnt sech d'Liv Wenzel virun hier Clubkomerodin Anouk Schmitz den Titel sécheren. D'Layla Barthels huet de Podium completéiert.

© Roland Miny

No 5 Victoirë wärend der Saison huet de Mats Wenzel seng Saison mat der Victoire vum Championstitel bei de Juniore gekréint. Den Atertdauler huet nom 2. vu 4 Tier d'Féierung an der Course iwwerholl an huet du bis zum Schluss säi grousse Konkurrent den Arno Wallenborn op Distanz gehalen, fir sech um Enn mat engem Virsprong vun 49 Sekonnen duerchzesetzen. Den Noé Ury ass deen Drëtte ginn.

© Roland Miny

Hie konnt sech am zweetleschten Tour vum Alexandre Kess ofsetzen. Päsch hat den Tom Paquet. Hien huet och zu de Favoritte gezielt, ma duerch Problemer mat de Schung, ass hien direkt am 1. Tour zeréckgefall an hat keng Chance méi op de Podium.

© Roland Miny

Masters:

Tom Flammang Christian Weyland Serge Bertemes

Debutanten:

Mathieu Kockelmann David Lang Noa Berton

Meedercher:

Liv Wenzel Anouk Schmitz Layla Barthels

Mats Wenzel Arno Wallenborn Noé Ury

De Programm vum Dag

13 Auer: Junioren

14 Auer: Dammen (Junioren an Espoiren)

15.15 Auer Elite an Espoiren

Organiséiert ginn déi national Meeschterschafte vun der UC Dippech.