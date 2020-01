Si stinn zanter 92 Wochen onënnerbrach un éischter Plaaz an der Weltranglëscht. Zanter 2016 dreet och de Bob Jungels säi Deel zum Erfolleg bäi.

Säi Teammanager Patrick Lefèvre huet hie bei der Equippepresentatioun mat de Wieder virgestallt, hie wier ee „special rider“, de sech ausgesicht hätt, Etappefuerer ze sinn. Ma sech elo och géing drun erënneren, wéi hien als Junior bei de Klassiker am Norde gewonnen hätt. A stellt sech viru säi Fuerer.

Fir op Weltniveau Leeschtung ze bréngen, muss einfach alles stëmmen an do kënnt de Kapp, awer och d’ganz Ekipp mat an't Spill. De laangjärege Soigneur Peter de Coninck wunnt zanter 15 Joër zu Lëtzebuerg a masséiert de Sportler net nëmmen Been ma hie kennt och d’Erfollegsrezept vun der belscher Equipe.

Den Equippegeescht schéngt bei hinne wierklech besonnesch ze sinn. 2019 war d’Joer vum glaichaltrege Julian Alaphilippe, mat dem de Bob Jungels oft d’Zëmmer deelt. No ënnert anerem der Victoire bei der Strade Bianchi, Mailand San Remo an der Flèche Wallone fiert hie beim Tour 2 Wochen a Giel. D’Stäerkt vum sougenannte „Wolfpack“ mëscht dobäi aus, wéi och déi Bescht zesumme halen.

Beim Bob huet sech fir dës Saison elo net alles, awer villes geännert. No fënnef Joer an de Schwaizer Bierger ass hie virun ee puer Deeg zréck op Lëtzebuerg geplënnert. Dëst Joer viséiert hie beim Tour de France och net méi de Genéral, ma éischter Etappen un. A freet sech mat sengen Teamkolleegen op d’Klassiker.

Bei der Equippevirstellung huet de Patrick Lefèvre verzielt, dat et dëst Joer guer net esou einfach gewiescht wir, de 27 Fuerer bei insgesamt 79 Coursen a 272 Coursedeeg de passende Programm zesummenzestellen. Och well dëst Joer ënnert anerem fir de Bob Jungels Tokio usteet.