Mat senger Ekipp ass de Lëtezbuerger Champion aktuell un der Costa Blanca am Stage, fir sech ideal op déi nei Saison ze preparéieren.

Wéinst dem gudde Wieder an och de géie Koppen am Hannerland profitéiere vill Vëlosekippe vun der spuenescher Costa Blanca. Traditionell bereet sech och Deceuninck Quick-Step mam Bob Jungels zu Calpe am Trainingsstage op déi néi Saison vir.

Bei agreabele 15 bis 16 Grad goufen och nees en Donneschdeg bei enger laanger an intensiver Sortie vu ronn 6 Stonne vill Kilometer gesammelt. Wëll et e Freideg awer ausnamsweis gereent huet an d’Stroossen ze glat waren, gouf aus dem Mediendag e komplette Roudag.

Domadder hat sech och de Lëtzebuerger Champion gutt Zäit kënnen huelen, fir der Press seng Ziler fir dës wichteg Saison ze verroden. Do wëll hien aus de Feeler vum lëschte Joer geléiert hunn, wat een och u Changementer a sengem Kalenner gesäit. Dobäi setzt de 27-Järegen dëst Joer och nees kloer op d’Paweeklassiker, wou hien no 7 Joer nees bei Paris-Roubaix start, eng Course, déi hie bei den U23 jo 2012 konnt gewannen. Duerno ass da méi Zäit, fir amplaz vum Giro den Tour de France gutt ze preparéieren an da sinn 2020 jo och nach d’olympesch Spiller zu Tokyo.

Deceuninck – Quick-Step Team: Training camp Calpe 2020 © Wout Beel

Mat dem Tour of Colombia, dem Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne–Bréissel–Kuurne, déi hien 2019 konnt gewannen, start de Lëtzebuerger Champion genau wéi 2019 an d'Saison, ma geet duerno an Italien op d’Strade Bianchi an d’Etappecourse Tirreno-Adriatico. Éier et dann op d’Paweesklassiker mam dem Tour des Flandres an dem groussen Ofschloss zu Roubaix geet.

Jungels fiert den Tour de France

De Bob Jungels huet um Trainingsstage zu Calpe confirméiert, dass hien nieft de wichtegste Paweesklassiker och den Tour de France fiert. Als Preparatioun fir d'Grande Boucle steet entweder den Tour de Suisse (6. bis 14. Juni) oder den Dauphiné Libéré (31. Mee bis 7. Juni) um Programm. Do ass nach keng Decisioun gefall.

De aktuellen Plang vum Bob Jungels:



11/02 - 16/02 Tour Colombia 2.1

29/02 Omloop Het Nieuwsblad WT

01/03 Kuurne-Brux-Kuurne 1.Pro

07/03 Strade Bianchi WT

11/03 - 17/03 Tirreno - Adriatico WT

27/03 E3 BinckBank Classic WT

05/04 Tour des Flandres WT

12/04 Paris - Roubaix WT

27/06 - 19/07 Tour de France

E Sonndeg den Owend am Sportjournal weise mer e Reportage iwwert d'Preparatioun vum Bob Jungels.