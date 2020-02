Op der zweeter Etapp goung et en Donneschdeg iwwer 158 Kilometer vu Milhaud op Poulx.

Mam Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise), Alexandar Richardson (Alpecin-Fenix) , Morne van Niekerk (St-Michel-Auber 93), Marti Marquez Roman (Equipo Kern Pharma) a Fumiyuki Beppu (Nippo Delko One Provence) konnt sech no ronn 15 Kilometer ee Spëtzegrupp vu Leit ofsetzen. Si haten eng maximal Avance vu ronn 5 Minutten. Am Peloton waren et virun allem Groupama-FDJ mam Kevin Geniets an Trek-Segafredo am Alex Kirsch, déi fir den Tempo gesuergt hunn.

Ronn 30 Kilometer virun der Arrivée war d'Avance vun der Echappée op ënnert eng Minutt gefall an deen Ament koum dann och aus dem Peloton eng Konterattack. Hei waren et den Alexis Gougeard, den Dimitri Claeys, de Benjamin Thomas, de Michael Gogl an de Kamil Malecki, déi sech op de Wee no vir gemaach hunn. 5 Kilometer méi spéit ware si dunn och un der Spëtzt drun.

Dëse Grupp ass dunn awer ëmmer méi kleng ginn, dat well den Tempo immens héich war. Knapp 4 Kilometer virun der Arrivée goufe se dunn och ageholl, dat an der leschter Montée vum Dag. Direkt dono koum dann och eng Attack vum Benoît Cosnefroy, deen am General op der zweeter Plaz louch. Hie sollt net fortkommen an och de Leader Alexys Brunel an de Lëtzebuerger Kevin Geniets haten et an där Montée probéiert, mä de Peloton war ze staark.

Le leader la course fait le spectacle à l'avant du peloton !



Le direct : https://t.co/zDGocLMNow#lequipeVELO #EtoileDeBesseges pic.twitter.com/bCn43HLMli — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 6, 2020

Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou de Magnus Cort Nielsen de séierste Been hat, esou dass hien d'Etapp virum Edvald Boasson Hagen gewënnt. Den Alex Kirsch an de Kevin Geniets si mam Peloton iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer, dat op de Plaze 44 a 46. De Luc Wirtgen verléiert als 76. eng Minutt a 17 Sekonnen.

Quelle fin de course haletante !



Edvald Boasson Hagen a lancé le sprint à 200m de l'arrivée mais c'est bien Magnus Cort Nielsen qui s'impose ! #lequipeVELO #EtoileDeBesseges pic.twitter.com/leyhFV43Q0 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 6, 2020

Am General belift den Alexys Brunel de Leader, dat mat 3 Sekonnen Avance op de Benoît Cosnefroy. Den Alex Kirsch ass weiderhin de 4. op 16 Sekonnen an de Kevin Geniets de 5. op 17 Sekonnen. De Luc Wirtgen läit hei op Plaz 98 op 8 Minutten a 50 Sekonnen.

Klassement vun der Etapp

De General