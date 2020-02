Nodeems de COSL viru kuerzem decidéiert hat, datt de Ben Gastauer net méi am Elite-Kader géif bleiwen, huet de Coureur vun Ag2r sech elo dozou geäussert.

Viru Kuerzem hat den Olympesche Comité decidéiert, datt de Ben Gastauer net méi am Elite-Kader vum COSL géif bléiwen. Eng zimmlech iwwerraschend Decisioun, wann ee bedenkt, datt de Profi-Coureur nach am Dezember en Olympia-Kontrakt ënnerschriwwen huet a fir Tokyo 2020 a Fro kënnt. D'Nouvelle krut de Cyclist iwwer Mail matgedeelt zu engem Moment wou hien an Australien Course gefuer ass. Lo ass hien nees an Europa an trainéiert a Frankräich. Den Tom Flammang huet bei him nogefrot.

An de leschte Joren huet de Ben Gastauer seng Qualitéiten ëmmer nees ënner Beweis gestallt. Déi wichteg Aarbecht fir d'Ekipp ouni Gedanken u säin eegent Resultat, dat weess ee bei Ag2r immens ze schätzen. Zanter 2009 fiert de Schëfflenger fir déi franséisch Ekipp an huet entretemps 4 Mol den Tour de France, 5 Mol den Giro an 3 Mol d'Vuelta an de Been. No enger Blessure um Hënneschten, déi him et iwwer eng läng Zäit net erlaabt huet, richteg ze trainéieren, hat de Ben Gastauer eng schwiereg 2. Hallschent vun der Saison 2019. Ma hie krut awer trotzdeem vum COSL een Olympia-Kontrakt proposéiert, fir kuerz drop dann awer aus dem Elite-Kader ausgeschloss ze ginn. De Coureur war deemno iwwerrascht iwwert déi Decisioun an huet direkt de Kontakt mat deene Responsabele gesicht. Als Grond krut de Schëfflenger gesot, datt hien net genuch gutt Resultater opzeweisen hätt.

Den 32 Joer alen Athlet dreemt dovun, zu Tokyo dobäi ze sinn, an hat bei der Presentatioun vu sengem Programm fir déi néi Saison den Giro d'Italia an d'Course bei den Olympesche Spiller als Haaptziler genannt. Duerch d'Decisioun vum COSL fält et dem Ben Gastauer awer schwéier, fir nach un een Depart zu Tokyo ze gleewen.

Reng sportlech gekuckt huet all Lëtzebuerger Cyclist, deen de Sprong an eng Worldtour-Ekipp packt, bewisen, datt en um Weltniveau ka mathalen. Donieft kéint een och dovun aus goen, datt een dann eng Plaz am Elite-Kader verdéngt huet. No Gespréicher tëscht dem Ben Gastauer an deen Responsabele vum COSL, huet de COSL agesinn, datt et do e Problem gëtt an een eng Léisung misst fannen. De 6. Mäerz gesi sech déi zwou Parteien, sou nach de Coureur.

Wie weess wat d'Entrevue am Mäerz bréngt. E seriöen an exemplaresche Sportler wéi de Ben Gastauer géif sech bestëmmt iwwer eng respektvoll Léisung freeën.