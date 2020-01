De Coureur vun AG2R krut en Donneschdeg de Statut vum Elite-Sportler oferkannt. E Freideg huet de Papp vum Ben Gastauer reagéiert.

De Romain Gastauer bedauert d'Decisioun vum Comité olympique et sportif luxembourgeois. Datt dës wéinst engem Manktem u Resultater wier, kann hien net novollzéien.

De Statement vum Romain Gastauer



Le Comité olympique et sportif luxembourgeois vient de dévoiler jeudi la composition de ses cadres 2020. Ben, qui se trouve en Australie, a été informé ce matin par mail qu’il ne faisait plus partie du cadre A.

Apparement pour manque de résultats.

Il est vrai que la saison 2019 n’a pas été la meilleure, mais Ben traînait une blessure douloureuse à la selle et aux championnats du monde il a été percuté par une voiture. Le rôle de Ben au sein de son équipe AG2R LA MONDIALE est d’aider ses leaders. En assumant ce rôle il est difficile de faire des résultats personnels. Depuis 2009 Ben est sous contrat chez AG2R LA MONDIALE une des meilleures équipes du monde, ce qui prouve que Ben est performant au niveau mondial et que le travail de Ben est très apprécié à sa réelle valeur par son équipe.

La saison dernière Ben a accumulé 73 jours de course avec seulement 4 DNF.

Sur ces 73 jours de course il y en avait 32 au niveau World Tour avec seulement 1 DNF en fin de saison au Tour de Lombardie. Ben a terminé toutes ses courses de la catégorie World Tour dans la première moitié voir le premier tiers du tableau.

Si Ben ne suffit pas aux critères pour être admis au cadre Elite, le COSL lui a fait signer par contre un contrat olympique au mois de décembre.

Si un sportif qui évolue de janvier jusqu’en octobre au niveau mondial et ceci sans vraiment décevoir et à la satisfaction générale, n’est pas retenu pour le cadre élite, on a le droit de se demander si le COSL ne devrait pas remettre en question ses critères de sélection.

Rom Gastauer