De Lëtzebuerger Ivan Centrone ass op der 3. Etapp vum Tour de Provence als 61. op knapp 13 Minutten iwwert d'Arrivée gefuer.

Am Cyclissem huet de Kolumbianer Nairo Quintana e Samschdeg déi 3. Etapp vum Tour de la Provence gewonnen. De Coureur vun der Ekipp Arkéa-Samsic hat no 140 Kilometer uewen aus um Mont Ventoux e Virsprong vun 1 Minutt an 28 Sekonnen op de Kasach Alexey Lutsenko.

De Quintana huet duerch dës Victoire d'Féierung am General iwwerholl. Virun der leschter Etapp e Sonndeg huet hien e Virsprong vun 1 Minutt a 4 Sekonnen op den Aleksandr Vlasov.

Beim Tour de la Provence ass och ee Lëtzebuerger mat dobäi. Den Ivan Centrone huet e Samschdeg als 61. 12 Minutten an 48 Sekonne verluer. Am General ass hien den 90. op 22 Minutten a 57 Sekonnen.

Top10 vun der Etapp

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Team Arkéa - Samsic 3:36:26

2 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:01:28

3 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling 0:01:28

4 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 0:01:28

5 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:02:11

6 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo - Visma 0:02:12

7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:02:12

8 Jesús Herrada (Esp) Cofidis 0:02:12

9 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:02:12

10 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:02:25

De General

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Team Arkéa - Samsic 11:24:12

2 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 0:01:04

3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:01:28

4 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling 0:01:38

5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:02:16

6 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:02:21

7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:02:22

8 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo - Visma 0:02:26

9 Jesús Herrada (Esp) Cofidis 0:02:26

10 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:02:35