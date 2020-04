Am Sport goufe wéinst der Corona-Epidemie grouss Manifestatioune wéi d'Olympesch Spiller an d'Futtball-EM op 2021 verluecht.

Wat den Tour de France ugeet, hale sech d'Organisateuren bis ewell awer nach zeréck.

Dem President vun der Lëtzebuerger Vëlosfederatioun Camille Dahm no ass et awer schwéier ze gleewen, datt d'Grande Boucle wéi geplangt ka gefuer ginn.

Camille Dahm iwwer den Tour de France

"Et muss jo och fir jiddereen déi selwecht Konditioune ginn. Hei dierf een zwar nach e bësse fueren, an anerer Länner dierf een dat net méi, do fuere se just op der Terrasse. Fir esou an eng Kompetitioun mussen eranzegoen, kann u sech net sinn. Wann een och bedenkt, datt d'olympesch Spiller ofgesot goufen, ass et schwéier virzestellen, datt den Tour de France wäert gefuer ginn.", esou de Camille Dahm.

Den Tour de France soll iwweregens de 27. Juni ugoen.