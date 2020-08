En Donneschdeg ass zu Mamer den Optakt vum Championnat am Cyclissem. Hei goufen d'Championstitelen am Contre-la-montre verdeelt.

Bei den Dammen Elite gouf et am Zäitfueren zu Mamer déi erwaarte Victoire fir d'Christine Majerus. Um Podium stoungen nach d'Mia Berg an d'Pia Wiltgen. Bei den Espoirs Damme war d'Claire Faber déi Bescht. Si huet sech virum Nina Berton an dem Maïte Barthels behaapt.

Bei de Juniore war de Mats Wenzel iwwer déi 10,5 Kilometer dee séiersten. Hannert him koumen de Jérôme Jentgen an den Tom Paquet op d'Éiereplazen. D'Marie Schreiber huet sech bei de Juniorinnen duerchgesat. Um Podium stoungen nach d'Julie Keller an d'Lis Nothum.

Bei de Masters konnt sech de Franck Sertic duerchsetzen, d'Plazen 2 an 3 ware fir den Olivier Zirnheld an de Steve Fries.

Beschten Debutant war de Mathieu Kockelmann. Sëlwer a Bronz sinn un den Niels Michotte an den Nik Gremling gaangen. Bei de Meedercher huet sech d'Liv Wenzel virum Anouk Schmitz an dem Lena Carier de Championstitel geséchert.

LINK: Hei fannt Dir déi komplett Resultater