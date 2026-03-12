RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

4. Etapp vum Tirreno-AdriaticoMathieu van der Poel wënnt Etapp no Massesprint, Pellizzari neie Leader

Jeff Birsens
De Kevin Geniets huet en Donneschdeg op der 4. Etapp aacht Plazen am Generalklassement guttgemaach an ass elo dee 35..
Update: 12.03.2026 22:27
© Foto von MARCO ZAC / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

En Donneschdeg ass et op der 4. Etapp vum Tirrano-Adriatico vun Tagliacozzo op Martinsicuro gaangen. No 213 Kilometer war d’Decisioun am Massesprint gefall, wou de Mathieu van der Poel nach déi séierste Been hat an d’Etapp fir sech entscheede konnt. Donieft ass den Hollänner elo och am Grénge Maillot vum beschte Sprinter ënnerwee. Hannendru waren am Sprint den Giulio Pellizzari an den Norweger Tobias Halland Johannessen komm. De Kevin Geniets ass mat engem Réckstand vu 26 Sekonnen dee 45. ginn.

Am General huet den Giulio Pellizzari den Isaac del Toro als Leader ofgeléist an huet op de Mexikaner elo en Ecart vun zwou Sekonnen huet. Neien Drëtten ass de Primoz Roglic mat engem Réckstand vun 21 Sekonnen. De Kevin Geniets klëmmt am Generalklassement ëm aacht Plazen an ass de 35. mat engem Ecart vun 2:16 op de Leader.

Top10 vun der 4. Etapp

1 VAN DER POEL Mathieu 4:51:40
2 PELLIZZARI Giulio ,,
3 JOHANNESSEN Tobias Halland ,,
4 CHAMPOUSSIN Clément ,,
5 VAN AERT Wout ,,
6 HEALY Ben ,,
7 VENDRAME Andrea ,,
8 PINARELLO Alessandro ,,
9 GANNA Filippo ,,
10 DEL TORO Isaac ,,

45 GENIETS Kevin 0:26

Generalklassement

1 PELLIZZARI Giulio 15:27:00
2 DEL TORO Isaac 0:02
3 ROGLIC Primoz 0:21
4 JORGENSON Matteo 0:34
5 HEALY Ben 0:39
6 VENDRAME Andrea 0:42
7 SHEFFIELD Magnus ,,
8 CICCONE Giulio 0:44
9 HATHERLY Alan 0:46
10 TIBERI Antonio 0:49

35 GENIETS Kevin 2:16

Am meeschte gelies
No Farerflucht um Briddel verhaft
Chauffer war alkoholiséiert, drogéiert an hat kee Fürerschäin
Suite an der Affär "The Family of Man"
Eric Thill huet "zu kengem Moment den éischte Pouvoir vum Land ugelunn"
Audio
25
Wann de private Mediekonsum ëffentlech gëtt
Firwat haart Videoen um Handy stéieren, mee kaum een eppes seet
Video
53
Fréieren Déifferdenger Buergermeeschter
Roberto Traversini an éischter Instanz zu dräi Joer Prisong mat integralem Sursis verurteelt
Video
Bal vum Lift an zwee gerappt
Mann an Indien spréngt dem Doud esou just vun der Schëpp
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Team Visma - Lease a Bike's Danish rider Jonas Vingegaard celebrates as he crosses crossing the finish to win the 5th stage of the Paris-Nice cycling race, 206.3 km between Cormoranche-sur-Saône and Colombier-le-Vieux, on March 12, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
5. Etapp Paris-Nice
Jonas Vingegaard wënnt en solitaire a baut Virsprong am Maillot Jaune aus
Video
1
4. Etapp Paris-Nice
Jonas Vingegaard wënnt a gëtt neie Leader am General
Video
2
3. Etapp vum Tirreno Adriatico
Tobias Lund Andresen ka sech am Sprint behaapten
2. Etapp vum Tirreno Adriatico
Van de Poel setzt sech duerch, Geniets kënnt op Plaz 41
1
3. Etapp Paris-Nice
Ineos Grenadiers wënnt, Juan Ayuso neie Leader am General
Video
De Max Kanter kann et kaum gleewen, dass hie gewonnen huet
2. Etapp Paris-Nice
De Max Kanter ka sech am Massesprint duerchsetzen
Video
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.