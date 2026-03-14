RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

6. Etapp Tirreno-AdriaticoIsaac del Toro wënnt a steet viru Schlussvictoire

Tom Nols
De Mexikaner wënnt déi zweetlescht Etapp vun der "Course tëscht de Mierer" huet gutt Chancen, de General fir sech ze decidéieren. De Kevin Geniets fiert op déi 25. Plaz.
Update: 14.03.2026 16:36
De Mexikaner steet kuerz virun der Schlussvictoire
© DIRK WAEM/Belga via AFP

Den Isaac del Toro huet e grousse Schratt a Richtung Schlussvictoire beim Tirreno-Adriatico gemaach. De Mexikaner wënnt no 188 Kilometer déi 6. Etapp zu Camerino. Op der Kinneksetapp setzt hie sech mat 3 Sekonnen Avance géint den Dän Tobias Halland Johannessen an den US-Amerikaner Matteo Jorgenson duerch.

Virun der leschter Etapp e Sonndeg, déi eng Affär fir d’Sprinter dierft ginn, huet den del Toro 42 Sekonnen Avance op den Italieener Giulio Pellizzari an 43 Sekonnen op de Jorgenson.

De Lëtzebuerger Kevin Geniets klasséiert sech als gudde 25., mat engem Réckstand vun 3 Minutten a 46 Sekonnen op de Vainqueur vum Dag. Am General läit hien doduerch op der 26. Plaz an huet virun der leschter Etapp e Retard vun 13 Minutten a 57 Sekonnen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.