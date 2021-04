Op der éischter Etapp vum Tour of the Alps goung et e Méindeg iwwer 140,6 Kilometer vu Brixen op Innsbruck.

Um Enn gouf et zu Innsbruck eng Victoire fir den Italiener Gianni Moscon vun der Ekipp Ineos Grenadiers. Den Idar Andersen an den Alexandr Riabushenko koumen an där nämmlechter Zäit op d'Plazen 2 an 3. De Lëtzebuerger Michel Ries gouf de 34. a koum och an där nämmlechter Grupp un an huet deemno keng Zäit verluer. D'Top 10 vun der Etapp am Iwwerbléck 1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers

2 ANDERSEN Idar Uno-X Pro Cycling Team ,,

3 RIABUSHENKO Alexandr UAE-Team Emirates ,,

4 FELLINE Fabio Astana - Premier Tech ,,

5 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,,

6 BATTAGLIN Enrico Bardiani-CSF-Faizanè ,,

7 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo ,,

8 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo ,,

9 TESFATSION Natnael Androni Giocattoli - Sidermec ,,

10 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Team Qhubeka ASSOS ,, D'Top 10 vum General am Iwwerbléck 1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers

2 ANDERSEN Idar Uno-X Pro Cycling Team 0:04

3 RIABUSHENKO Alexandr UAE-Team Emirates 0:06

4 FELLINE Fabio Astana - Premier Tech 0:10

5 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,,

6 BATTAGLIN Enrico Bardiani-CSF-Faizanè ,,

7 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo ,,

8 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo ,,

9 TESFATSION Natnael Androni Giocattoli - Sidermec ,,

10 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Team Qhubeka ASSOS ,,