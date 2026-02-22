RTL TodayRTL Today
Beim Orlen Copernicus Cup a PolenPatrizia van der Weken leeft neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter

Mat engem neie Lëtzebuerger Rekord ass d'Patrizia van der Weken beim Orlen Copernicus Cup a Polen op déi zweete Plaz gesprint.
Update: 22.02.2026 19:55
© Val Wagner (Archiv)

Beim Orlen Copernicus Cup zu Toruń a Polen ass d’Patrizia van der Weken mat 7.01 Sekonnen en neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter gelaf. An engem Foto-Finish klasséiert si sech domadder als zweet, ganz knapp hannert der Zaynab Dosso aus Italien. Drëtt ginn ass d’Brittin Amy Hunt, déi och eng perséinlech Beschtzäit gelaf ass.

Wéi d’Liichtathletik-Federatioun schreift, ass den neie Rekord déi 20. bescht Zäit op der Welt an déi 8. bescht an Europa.

Den Orlen Copernicus Cup ass Deel vun der Indoor Tour Gold vun der Liichtathletik-Weltfederatioun.

Kuckt hei nach eemol d’Final vun de 60 Meter mam Patrizia van der Weken:

