RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Eng Rei Lëtzebuerger Coureuren am AsazBob Jungels 27. an der Algarve, Mathieu Kockelmann op Plaz 14 a Frankräich

RTL Lëtzebuerg
Am Cyclissem waren e Samschdeg e puer Lëtzebuerger Coureuren international am Asaz.
Update: 21.02.2026 19:06
© AFP (Archiv)

Den Artur Kluckers gouf op der 6. Etapp vum UAE Tour an de Vereenegten Arabeschen Emirater den 81.. Fir den Alex Kirsch stoung donieft déi 4. Etapp vun der Vuelta Andalucia a Spuenien um Programm. De Coureur vu Cofidis koum um Enn op déi 94. Plaz. Souwuel de Kluckers wéi och de Kirsch hunn e Sonndeg nach eng lescht Etapp an hire respektive Courssen ze fueren.

Donieft waren de Mathieu Kockelmann an de Kevin Geniets beim Classic VAR, enger Een-Dages-Course a Frankräich, um Depart. No ronn 177 Kilometer vum La Garde op Brignoles war de Franous Jason Tesson am Sprint de Séiersten. De Mathieu Kockelmann gouf zäitgläich de 14.. De Kevin Geniets koum mat engem Retard vun 29 Sekonnen op Plaz 46.

Fir de Bob Jungels an de Luc Wirtgen stoung um Samschdeg déi 4. Etapp beim Tour duerch d’Algarve a Portugal um Programm. No ronn 176 Kilometer war de Fransous Paul Magnier dee Séiersten. De Bob Jungels koum zäitgläich op Plaz 27. De Luc Wirtgen gouf mat engem Retard vu 25 Sekonnen den 116.. Am General ass de Juan Ayuso vir. De Jungels ass do den 81. an de Wirtgen den 112.. E Sonndeg gëtt och hei déi lescht Etapp gefuer.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
23
"Welt" interpretéiert Eurostat-Etüd
Lëtzebuerg an den Top 10 EU-Länner, wou een op déi mannsten Touristen trëfft?
38
CGDIS
Aacht Blesséierter bei véier Accidenter am Laf vun e Freidegowend
Background am Gespréich (21. Februar)
Leeschtungsdrock ënnert der jonker Generatioun e reelle Problem
Video
Audio
54
Barcelona
Weltbekannt Sagrada Família elo offiziell 172,5 Meter héich
Fotoen
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Wenzel, Kockelmann a Kluckers am Portrait
Preparatiounen an der spuenescher Sonn fir déi nei Saison
Video
Cyclocross
Ceylin Alvarado gewënnt X2O Trofee zu Bréissel, Marie Schreiber huet opginn
2
Cyclocross
Victoire fir d'Lucinda Brand zu Sint-Niklaas, Marie Schreiber verpasst Top 10 knapps
1
Drëtt Hallschent, de Sport-Talk mam Ultra-Cyclist Ralph Diseviscourt
"Den Dempster Highway ass mat dat Schéinst, wat ech jee gefuer sinn"
0
Vëlossport: Etoile de Bessèges
Mathieu Kockelmann schléisst Tour op Plaz 7 of
2
Cyclocross
Marie Schreiber verpasst Podium bei X2O Trofee knapp
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.